Челябинцам предложат выбрать новое место для установки «девушки с косой»

Власти Челябинска проведут опрос по выбору места для установки скульптуры «Пробуждение», перенесенной из центра города ради памятника адвокату.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , экспертная комиссия предложила для онлайн-голосования пять вариантов для установки бронзовой скульптуры «Пробуждение», изображающей девушку с косой. Об этом сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

«Это парк Калининского района, «Экопарк», сквер Курчатовского района, сквер «Молодежный» в Тракторозаводском районе и сквер в Металлургическом районе, – рассказал чиновник. – Если не будет замечаний, то мы сегодня запустим процедуру голосования на платформе обратной связи».

Голосование, отметил вице-мэр, должно продлиться минимум две недели.

Напомним, ранее скульптура находилась в сквере на Воровского и Тимирязева. Однако весной текущего года в мэрии заявили, что статую решили убрать, а на ее месте установить памятник адвокату Федору Плевако.

Известный российский юрист родился в южноуральском Троицке в 1842 году. Впрочем, уже в 1851 году будущий адвокат переехал в Москву. После этого большая часть его жизни и деятельности была связана именно с первопрестольной. Хотя бывал он по долгу службы и на Южном Урале.

