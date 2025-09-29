Вылет самолета из Челябинска в Санкт-Петербург задержали на девять часов

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с вылетом авиарейса из Челябинска в Санкт-Петербург.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, задержка рейса авиакомпании Smartavia произошла сегодня, 29 сентября.

Самолет из Челябинска в Санкт-Петербург должен был вылететь по расписанию в 08:00. На данный момент планируемое время вылета 17:00.

Транспортной прокуратурой в аэропорту организована работа мобильной приемной.

Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров, включая оказание услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

Челябинск, Виктор Елисеев

