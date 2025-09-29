Челябинцы смогут сэкономить при оплате проезда в общественном транспорте

До конца года проезд в Челябинске станет дешевле на 9 рублей при оплате через СБП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок в Челябинской области», с 1 октября и до конца года жители Челябинска смогут получать скидку при оплате проезда в автобусе и трамвае по QR-коду или NFC через Систему быстрых платежей (СБП). Скидка на проезд – 9 рублей, таким образом стоимость по банковской карте составит 28 рублей.

Весь подвижной состав автобусного парка оборудован платежными NFC-табличками, которые позволят оплачивать поездки бесконтактно через СБП и получать скидку.

«Внедрение NFC-табличек началось в мае, и буквально за месяц ими были оборудованы все автобусы МУП «СОД» и трамваи нашего города. Это удобный и безопасный для пассажиров формат, а предоставление скидки может стать дополнительным стимулом для перехода именно на безналичный расчет», – отметили в мэрии Челябинска.

Для оплаты проезда со скидкой нужно считать QR-код или приложить смартфон к NFC-табличке. Вне зависимости от выбранного способа оплаты за поездку автоматически спишется стоимость проезда с учетом скидки. При этом для совершения операции достаточно всего одного касания мобильного устройства.

Для удобства оплаты пассажиры общественного транспорта могут воспользоваться приложением СБПэй, которое специально создано для совершения платежей через СБП. Сервис доступен для скачивания в RuStore или App Gallery.

С полными правилами предоставления скидки на проезд, а также перечнем маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте.

Челябинск

