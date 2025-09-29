В Челябинске перед судом предстанет водитель самосвала, насмерть сбивший рабочего на промплощадке

В Челябинске завершено расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей обвиняется 48-летний водитель грузового автомобиля.

По версии следствия, 11 июля текущего года мужчина работал на территории предприятия в Ленинском районе Челябинска. В какой-то момент он начал движение самосвала с поднятой платформой. В результате под колесами машины оказался 50-летний работник, очищавший кузов автомобиля от строительного мусора.

От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск

