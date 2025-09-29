В Челябинске назначили нового начальника Госавтоинспекции

В ГАИ Челябинска представили нового руководителя ведомства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, начальником отдела ГАИ городского УМВД назначен полковник полиции Евгений Резаев.

Евгений Резаев родился в 1970 году в Челябинске. В 2015 году окончил Челябинский государственный университет по специальности «юриспруденция».

В Госавтоинспекцию Челябинска пришел в 1996 году и начал службу с должности инспектора дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГАИ. В 2020 году был назначен на должность командира полка дорожно-патрульной службы городской Госавтоинспекции. В марте 2025 года продолжил службу начальником отдела управления ГАИ ГУ МВД России по Челябинской области.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube