«Магнитка» пропустила три шайбы, но вырвала победу

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене вырвал победу у «Сибири» из Новосибирской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , хозяева достаточно быстро открыли счет в матче. Уже в начале четвертой минуты первого периода Дмитрий Силантьев ворвался в зону гостей, в центре ее скинул шайбу назад Роману Канцерову, и тот поразил ворота «Сибири» – 1:0.

Но уже на 6-й минуте встречи Алексей Яковлев сравнивает счет – сибирякам понадобилось на это меньше двух минут.

На 16-й минуте Павел Гоголев в одиночку вывел гостей вперед – 2:1. А спустя 27 секунд Скотт Уилсон сделал счет 3:1.

Впрочем, меньше чем через минуту магнитогорцы реализовали большинство, и Сергей Толчинский сократил отставание – 2:3.

Однако легко вернуть игру у хозяев не получилось. Лишь на 26-й минуте Артем Минулин сравнял счет – 3:3.

А победной шайбы болельщикам пришлось ждать, без малого, полчаса. На 55-й минуте Егор Коробкин дождался на пятаке шайбы, отлетевшей от штанги, и отправил ее в пустой угол ворот – 4:3, победа магнитогорцев, сохраняющих лидерство на Востоке.

Челябинск, Виктор Елисеев

