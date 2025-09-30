30 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

30.09.2025, вторник

10:00 Челябинск – Обучение спортивному бриджу совместно с Федерацией спортивного бриджа (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

11:00 – 17:00 Челябинск – Знакомство с книжной выставкой «Перевод: искусство или ремесло» к Международному дню переводчика (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)

13:00 Челябинск – Краеведческий урок к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Николая Худякова «Охотник на тигров» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Концерт «Вместе навсегда!», посвященный годовщине вхождения в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

17:30 Челябинск – Консультационно-дискуссионный клуб любителей читать и обсуждать книги «Поле нечитаное»: роман Андрея Аствацатурова «Люди в голом» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

18:00 Челябинск – Патриотический час «Урал – Донбассу» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения и информационных ресурсов)

