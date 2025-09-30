Три трамвайных маршрута в Челябинске сменят нумерацию

Челябинцам рассказали об изменениях в работе общественного транспорта с октября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , с началом нового месяца ряд автобусных маршрутов поменяют график, а несколько трамваев временно сменят нумерацию. Об этом ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» сообщил в своем телеграм-канале.

Так, автобусы №1, №9, №18 и №44 с октября станут ходить чаще. Новое расписание будет опубликовано на сайте gortrans74.ru.

Автобус №34 «Автобусный парк – Чурилово» с 1 октября будет делать заезд к автовокзалу «Восточные ворота»: в сторону автобусного парка по Комарова, Завалишина, Бажова, в сторону Чурилово – по Бажова, Комарова. В остальном – без изменений.

Изменится график работы автобусов №35 «Приборостроителей – Новосинеглазово» и №128 «Челябинск (Петра Столыпина) – Копейск». Автобусы №35 будут курсировать с понедельника по субботу, автобусы №128 – только по будням.

Трамваи №18, №19 и №20, которые сейчас из-за реконструкции моста на Черкасской курсируют по сокращенным трассам, получат новую временную нумерацию: 18к «Чистопольская – Депо №2», 19к «Першино – Коксохим» и 20к «Областная больница – Депо №2».

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube