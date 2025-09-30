Копейчанин, решивший поджечь лестницу из-за ссоры, ответит в суде за гибель знакомых

В Челябинской области будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве знакомых и поджоге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , 47-летний житель Копейска обвиняется в покушении на убийство, убийстве двух человек, совершенном общеопасным способом, а также умышленном поджоге. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, регионального управления СКР и областной прокуратуры.

Трагедия произошла осенью прошлого года. В ночь с 19 на 20 сентября во время застолья в квартире одного из домов по улице Кузнецова в Копейске между неоднократно судимым южноуральцем и его знакомыми вспыхнула ссора.

Копейчанин ушел, но затаил обиду. Чтобы отомстить обидчикам, он поджег деревянную лестницу второго этажа подъезда, подобрав валявшиеся неподалеку бумагу и тряпки. Дым быстро распространился по подъезду. В результате 53-летний и 66-летняя знакомые южноуральца умерли, отравившись продуктами горения.

Еще два жителя дома спаслись от гибели, выпрыгнув в окно.

Копейчанина задержала полиция.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы после утверждения обвинительного заключения направлены в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

