В Челябинске нашли подростков, сбивших на электросамокате 70-летнего пенсионера

Полиция нашла 16-летних самокатчиков, один из которых сбил пожилого челябинца.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в минувшие выходные на северо-западе областного центра.
По словам сына пострадавшего южноуральца, его 70-летний отец шел, чтобы забрать внучку из школы, когда на улице Молдавской его нагнали два электросамоката. Один из них сбил мужчину.
В результате челябинец получил перелом руки со смещением.
После столкновения один из подростков, управлявших электросамокатами, пустился наутек. Однако в скором времени полиция установила обоих 16-летних водителейподростков.
В ГАИ города по факту инцидента начали административное расследование.
Кроме того, как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»