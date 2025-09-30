В Челябинске нашли подростков, сбивших на электросамокате 70-летнего пенсионера

Полиция нашла 16-летних самокатчиков, один из которых сбил пожилого челябинца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , авария произошла в минувшие выходные на северо-западе областного центра.

По словам сына пострадавшего южноуральца, его 70-летний отец шел, чтобы забрать внучку из школы, когда на улице Молдавской его нагнали два электросамоката. Один из них сбил мужчину.

В результате челябинец получил перелом руки со смещением.

После столкновения один из подростков, управлявших электросамокатами, пустился наутек. Однако в скором времени полиция установила обоих 16-летних водителейподростков.

В ГАИ города по факту инцидента начали административное расследование.

Кроме того, как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube