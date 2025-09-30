В Челябинске в ближайшие три дня отопление пустят более чем в четыре тысячи домов

Отопительный сезон начинают в Челябинске не торопясь.
Напомним, распоряжение о начале отопительного сезона мэр Челябинска Алексей Лошкин подписал в понедельник, 29 сентября.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», в течение пяти суток планируется подать тепло во все дома города.
На утро вторника, 30 сентября, отопление подано в 752 многоквартирных дома. Сегодня планируется подключить 1 204 дома, 1 октября – 1 425 и 2 октября – 1 632.
При этом часть детских садов, образовательных и медицинских учреждений, а также организаций социальной сферы получили тепло в течение сентября.
«Ответственность за подачу ресурса непосредственно в квартиры несут управляющие организации. При этом у одной УК может быть десятки обслуживаемых домов, поэтому наладка внутридомового оборудования занимает время. Температурный график подаваемого теплоносителя будет регулироваться источниками тепла в соответствии с погодными условиями – чем холоднее на улице, тем температура теплоносителя будет становиться выше», – напомнили в «Уралэнергосбыте».
По вопросам, связанным с подключением отопления, челябинцам рекомендовали обращаться в управляющую компанию.
Челябинск
