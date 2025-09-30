В Челябинской области на территорию детского сада забежала бешеная лиса. Введен карантин

Карантин по бешенству животных власти региона ввели на территории Еманжелинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , соответствующее распоряжение губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал на прошлой неделе.

Из документа следует, что больная бешенством лиса забежала во двор детского сада, расположенного на улице Матросова в Еманжелинске.

Карантин установлен на территории двора дошкольного учреждения, а также в радиусе двух километров от границы эпизоотического очага. На протяжении действия ограничительных мероприятий здесь запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, ввоз и вывоз восприимчивых животных.

Следует отметить, что на неблагополучной территории расположено еще несколько образовательных учреждений.

Также на прошлой недели карантин по бешенству животных введен в поселке Зауральский, расположенном в Еманжелинском муниципальном округе.

Челябинск

