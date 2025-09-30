В Челябинской области на территорию детского сада забежала бешеная лиса. Введен карантин

Карантин по бешенству животных власти региона ввели на территории Еманжелинска.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее распоряжение губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал на прошлой неделе.
Из документа следует, что больная бешенством лиса забежала во двор детского сада, расположенного на улице Матросова в Еманжелинске.
Карантин установлен на территории двора дошкольного учреждения, а также в радиусе двух километров от границы эпизоотического очага. На протяжении действия ограничительных мероприятий здесь запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, ввоз и вывоз восприимчивых животных.
Следует отметить, что на неблагополучной территории расположено еще несколько образовательных учреждений.
Также на прошлой недели карантин по бешенству животных введен в поселке Зауральский, расположенном в Еманжелинском муниципальном округе.
