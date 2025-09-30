Суд отказал в иске о взыскании с экс-губернатора Челябинской области почти миллиарда рублей

В Челябинской области суд прекратил рассмотрение дела о взыскании с Бориса Дубровского 930 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе арбитражного суда Челябинской области, в суде прошло заседание по иску о включении АО «Производственное объединение «Монтажник», ранее принадлежавшего его семье, в реестр кредиторов экс-главы Южного Урала Бориса Дубровского.

Напомним, именно ПО «Монтажник» обратилось в начале 2023 года в суд с требованием о банкротстве бывшего губернатора. Сначала сумма требований превышала 30 миллионов рублей. В августе того же года она выросла до 930,5 миллиона рублей.

В июле 2023 года в отношении Дубровского ввели процедуру банкротства, в январе 2024 года началась распродажа его имущества.

В конце 2024 года сумму долга снизили до 9,7 миллиона рублей. А весной 2025 года в суд обратился предприниматель Денис Кашигин, предложив выплатить все долги высокопоставленного чиновника. В начале апреля бизнесмен полностью погасил остававшиеся долги экс-губернатора. О причинах своих действий предприниматель не распространялся, с семьей Дубровского он формально не связан.

В результате в мае текущего года дело о банкротстве было прекращено.

Между тем, в сентябре 2023 года производство по требованию ПО «Монтажник» приостановили. Дело в том, что с 2020 года само предприятие находилось в процедуре банкротства. И в рамках разбирательства по этому делу появилась информация об аффилированности предприятия с Борисом Дубровским и его сыном Александром. Основываясь на этом, кредиторы потребовали привлечь экс-чиновника и его сына к субсидиарной ответственности в рамках банкротства «Монтажника».

Как рассказали в арбитражном суде области, именно до рассмотрения «заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности» и вступления в законную силу судебного акта по делу о банкротстве производственного объединения и приостановили рассмотрение иска «Монтажника».

В итоге решение о назначении судебного заседания по рассмотрению вопроса о возобновлении производства приняли только 6 августа текущего года, а возобновили его лишь вчера, 29 сентября, через четыре месяца после того, как дело о банкротстве экс-губернатора закрыли.

«Поскольку прекращение производства по делу о банкротстве исключает возможность рассмотрения судом заявлений кредиторов и иных лиц, участвующих в деле, поданных до или после прекращения производства по делу, требования не подлежат рассмотрению в порядке, установленном Законом о банкротстве», – заявили в арбитражном суде.

В результате суд прекратил рассмотрение иска по требованию ПО «Монтажник» о взыскании с Бориса Дубровского 930,5 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

