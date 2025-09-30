На трех перекрестках по улице Труда в Челябинске отключат светофоры

В Челябинске на десять часов отключат светофоры на одной из основных магистралей в центре города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения будут действовать завтра, 1 октября.

Существенно осложниться может обстановка в центре города, на участке улицы Труда между улицами Северо-Крымской и Энгельса.

В течение 10 часов, начиная с 08:00 будут отключены светофоры на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской, а также по улице Труда в районе зоопарка и в районе ледового дворца «Уральская молния».

Кроме того, светофорные объекты планируется отключить с 08:00 до 18:00 на перекрестке проспекта Победы и улицы Краснознаменной.

