«Трактор» потерпел второе подряд поражение от «Спартака»

Челябинский «Трактор» в гостях уступил московскому «Спартаку» – 3:6.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в сегодняшнем матче у челябинцев явно хромала дисциплина.

В первом периоде четырежды игроки «черно-белых» оказывались в боксе для штрафников. И дважды хозяева сумели реализовать численное преимущество.

Впрочем, открыли счет москвичи в равных составах. На 3-й минуте встречи Павел Порядин выиграл борьбу у лицевого борта и отправил шайбу себе за спину. Ее подхватил оказавшийся один перед воротами Никита Коростелев, и Крис Дригер не смог ему противостоять – 1:0.

На 12-й минуте гости нарушили численный состав и в итоге остались вчетвером. А 12 секунд спустя Павел Порядин реализовал большинство – 2:0.

На 17-й минуте уже хозяева остались в меньшинстве. И на 18-й минуте Михаил Григоренко сократил отставание – 2:1. Но минуту спустя он же отправился на скамью штрафников. А через 20 секунд после этого Павел Порядин оформил дубль – 3:1, первый период заканчивается с серьезным преимуществом москвичей.

Во второй двадцатиминутке место Дригера в воротах «Трактора» занял Сергей Мыльников. И отчасти это оправдало себя.

К тому же челябинцы играли более собранно. В итоге на 31-й минуте очередная атака гостей закончилась для них более чем удачно. Крощинский ударил от борта, а Владимир Жарков в борьбе протолкнул шайбу под щитком голкипера «Спартака» – 2:3.

На 35-й минуте хозяева остались в меньшинстве. На 36-й минуте Джош Ливо прорвался по правому флангу, прострелил на пятак Пьеррику Дюбе. Вратарь москвичей парировал бросок, но первым к отскоку успел Андрей Светлаков, отправив шайбу в пустой угол ворот – 3:3, челябинцы сравнивают счет.

Однако под занавес периода «черно-белые» вновь сорвались. На 38-й минуте Семен Дер-Аргучинцев отправляется в бокс для штрафников, а на 39-й минуте Герман Рубцов вновь выводит хозяев вперед – 4:3.

И тут же челябинцы вновь остались в меньшинстве.

На 43-й минуте гости потеряли шайбу в своей зоне, ее подхватил Никита Коростелев и оформил дуль – 5:3 в пользу «Спартака».

Гости не оставили попыток отыграться. На 56-й минуте Сергей Мыльников покинул ворота южноуральцев, уступив место шестому полевому игроку. Но на 59-й минуте Михаил Григоренко отправился на скамью штрафников. А за 30 секунд до финальной сирены Адам Ружичка отправил шайбу в ворота «Трактора» – 6:3.

Это второе за полторы недели поражение челябинцев от «Спартака».

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube