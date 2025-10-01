1 октября ожидаются следующие события – Челябинск

01.10.2025, среда

12:00 Челябинск – Концерт, посвященный Дню музыки и Дню учителя (Южно-Уральский институт искусств им. П.И.Чайковского, ул. Плеханова, 41, факультет музыкального искусства)

12:00 Челябинск – Бесплатные консультации по административному, трудовому, уголовному праву (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Концерт, посвященный Дню учителя (ДК «Сосновка», ул. Пионерская, 2а)

14:00 Челябинск – Торжественный прием главой города Алексеем Лошкиным руководителей образовательных учреждений, посвященный Дню учителя, Дню дошкольного работника и открытию конкурсов профессионального мастерства педагогов (Дворец пионеров и школьников, Свердловский пр., 59, театральный корпус)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Портрет бабушки и дедушки» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

14:00 Челябинск – Музыкальная гостиная «Осенний вечер в кругу друзей» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Мудрость жизни, молодость души» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Лекция-консультация «Оформи зачетно» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения и информационных ресурсов)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Литературно-музыкальная программа «Мои года – мое богатство» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

16:00 Челябинск – Игровая программа «100 к 1» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

16:00 Челябинск – Праздничная концертная программа «Нам года не беда» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Концерт в рамках проекта «Публичная среда», посвященный творчеству Сергея Есенина (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

18:00 Челябинск – Вечер отдыха «В ритме осени» (ДК «Сосновка», ул. Пионерская, 2а)

18:00 Челябинск – Мастер-класс по работе с нейросетями (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

18:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «Челябинские купцы и промышленники» (встреча возле скульптуры «Художник», Кировка)

