Южноуралец, раздавивший пенсионерку собственным телом, предстанет перед судом

В суде рассмотрят историю о трагической попойке в общежитии Южноуральска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, 48-летний житель Южноуральска предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла 17 июля сего года в Южноуральске, во время застолья в одной из комнат общежития. Изрядно набравшийся мужчина, догадываясь, что координация его движений оставляет желать лучшего, решил перешагнуть через лежавшую на полу 63-летнюю женщину. Однако потерял равновесие и рухнул на пенсионерку.

В результате женщина получила тупую травму и скончалась в больнице.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южноуральский городской суд.

Челябинск

