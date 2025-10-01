Мошенники добрались до любителей шлагбаумов

Преступники меняют предог для звонков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , аферисты стали обрабатывать южноуральцев, представляясь на первом этапе сотрудниками организаций, специализирующихся на установке шлагбаумов. Об этом пишет «Вестник киберполиции России».

Напомним, ранее была распространена схема с «установкой домофона». Но если домофонами оснащены большинство домов в Челябинской области и в России в целом, проблемой установки шлагбаума чаще обеспокоены обитатели жилых комплексов, как правило, материально более обеспеченные. Однако и старая, и новая уловки ставят своей целью убедить человека передать код авторизации для кражи денег.

Южноуральцев призывают ни при каких обстоятельствах никому не сообщать коды из поступающих им сообщений.

Челябинск, Виктор Елисеев

