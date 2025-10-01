Мошенники добрались до любителей шлагбаумов

Преступники меняют предог для звонков.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», аферисты стали обрабатывать южноуральцев, представляясь на первом этапе сотрудниками организаций, специализирующихся на установке шлагбаумов. Об этом пишет «Вестник киберполиции России».
Напомним, ранее была распространена схема с «установкой домофона». Но если домофонами оснащены большинство домов в Челябинской области и в России в целом, проблемой установки шлагбаума чаще обеспокоены обитатели жилых комплексов, как правило, материально более обеспеченные. Однако и старая, и новая уловки ставят своей целью убедить человека передать код авторизации для кражи денег.
Южноуральцев призывают ни при каких обстоятельствах никому не сообщать коды из поступающих им сообщений.
Челябинск, Виктор Елисеев
