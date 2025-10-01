В Челябинской области браконьеры убили двух лебедей

В Нязепетровском районе полицейские задержали подозреваемого в незаконной охоте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, о незаконной охоте местной полиции рассказала местная жительница. По словам женщины, вечером на территории охотхозяйства «Прохорово», около деревни Ситцево, она обнаружила висящие на дереве туши двух лебедей.

Прибывшие на место полицейские обнаружили двух нетрезвых мужчин с оружием и останки диких птиц. Ранее судимого 38-летнего южноуральца задержали по подозрению в незаконной охоте.

Как установили стражи порядка, именно он застрелил двух лебедей, используя незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье. Затем вместе с 18-летним приятелем южноуралец ощипал и зажарил одну из птиц, которую они съели. Вторую и останки первого лебедя браконьер закопал.

Позже мужчина указал место, туши лебедей выкопали и направили на экспертизу, показавшую, что убитые птицы не являются краснокнижными.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам незаконной охоты.

Челябинск

