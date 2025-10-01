СКР начал проверку жалобы челябинского активиста на отказ в предоставлении жизненно важного препарата

Глава СКР взял на контроль проверку по жалобе челябинского общественника на бездействие региональных чиновников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, силовое ведомство начало проверку по признакам халатности после того, как в социальных сетях было опубликовано обращение известного в Челябинске общественника, инвалида-колясочника, бывшего муниципального депутата Николая Ольховского.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе ее проведения и по доводам обращения.

Напомним, ранее челябинец, у которого диагностирована спинальная мышечная атрофия, заявил, что в министерстве здравоохранения Челябинской области отказали ему в бесплатном обеспечении препаратом Рисдиплам ранее 1 января 2026 года.

В ведомстве объяснили это тем, что ранее южноуралец отказался от получения бесплатных лекарств в пользу денежной выплаты. И хотя уже в июне текущего года он направил в Социальный фонд заявление об отказе от монетизации и возврате к получению набора социальных услуг, решение об этом может вступить в законную силу только с 1 января следующего года.

Понимая, что никаких вариантов решить эту ситуацию в правовом поле у него нет, общественник обратился к губернатору Челябинской области и главам силовых и надзорных ведомств с просьбой о помощи.

Челябинск, Виктор Елисеев

