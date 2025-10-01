Опасного вредителя нашли на новых лесных участках на Южном Урале

В Челябинской области карантин ввели еще на двух территориях леса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, сегодня, 1 октября, введен карантинный режим и установлены 2 новые фитосанитарные зоны по карантинному объекту – уссурийский полиграф (Polygraphus proximus Blandford) – на территории Миасса.

Очаги распространения вредителя обнаружили в Новоандреевском участковом лесничестве. Их общая площадь составляет 796 гектаров.

Уссурийский полиграф – жук-короед размером в два миллиметра, питается преимущественно пихтой. Для избавления от вредителя используют разные методы. Прежде всего, в местах обнаружения пораженных растений вводится карантин. Зараженные участки обрабатывают пестицидами либо делают деревьям прививки. Однако так можно спасти пихты в парках. Применение такой методики набольших лесных участках дорого и может занять много времени. Поэтому чаще всего зараженные деревья срубают и сжигают. В противном случае, жук может просто перейти на другую пихту. Использовать больные деревья в коммерческих целях нельзя.

На данный момент на территории Южного Урала действует 8 карантинных зон по уссурийскому полиграфу. В 2024 году их установили в Нязепетровском районе, а также (по две) в Златоусте и Кусинском районе. В 2025 году карантин ввели на трех территориях Миасского городского округа.

В Россельхознадзоре напомнили, что на период действия карантина запрещен вывоз из зон посадочного материала и срезанных ветвей растений-хозяев (пихта, ель), а также рождественских деревьев. Владельцы угодий обязаны срубить и уничтожить зараженные деревья.

Челябинск

