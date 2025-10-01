В Челябинске возбудили уголовное дело после жалоб на отказ водителей-мигрантов использовать валидаторы

Глава СКР потребовал возбудить уголовное дело о ненадлежащем оказании транспортных услуг в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре Следственного комитета России, на нарушения, допускаемые сотрудниками одной из компаний-перевозчиков, челябинцы пожаловались в одном из популярных мессенджеров.

По словам горожан, водители-иностранцы сняли установленные в маршрутных автобусах валидаторы и требуют, чтобы пассажиры расплачивались с ними наличными или переводили деньги на указанные ими счета. Обращения за помощью в различные инстанции результатов не принесли.

После публикации жалоб следственное управление СКР по Челябинской области начало проверку.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального следственного управления Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Челябинск

