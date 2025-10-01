В Челябинской области подростки готовили поджог на железной дороге

Троих подростков-южноуральцев задержали за подготовку диверсии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , подростки из Челябинской, Оренбургской, Брянской областей и Башкирии оказались под влиянием экстремистов. Об этом сообщает телеграм-канал Научно-исследовательского центра мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде со ссылкой на данные СКР.

Так, в Челябинской области с тремя молодыми людьми связались кураторы. Следуя полученным от них инструкциям, подростки намеревались поджечь оборудование на железной дороге. Однако довести задуманное до конца им помешали.

Всего в четырех регионах силовики выявили шесть случаев вовлечения подростков в деятельность, преследуемую по статьям о противодействии терроризму.

В Башкортостане 14-летняя девушка делилась в мессенджерах материалами, пропагандирующими террористическую организацию, и рассказывала о возможных нападениях на учебные заведения.

В Оренбуржье 15-летний подросток планировал поджоги за вознаграждение, попавшись на удочку вербовщикам международного движения, признанного в России террористическим.

В Брянской области малолетний администратор телеграм-канала публиковал ролики, оправдывающие деятельность экстремистов.

Все шестеро задержаны. Некоторым из них избрана мера, предполагающая изолирование от общества.

Челябинск, Виктор Елисеев

