российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 1 октября 2025, 16:37 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Власти Ашинского района обязали выплатить 50 тысяч рублей подростку, покусанному собакой

В Челябинской области суд взыскал в пользу укушенного бродячей собакой ребенка компенсацию морального вреда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сам инцидент произошел в январе 2025 года в поселке Кропачево Ашинского района.

На улице бездомная собака набросилась на 13-летнего мальчика. Животное вцепилось подростку в лицо.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с администрации Ашинского района 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ашинский городской суд удовлетворил иск полностью.

За исполнением судебного решения установлен контроль.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,