Власти Ашинского района обязали выплатить 50 тысяч рублей подростку, покусанному собакой

В Челябинской области суд взыскал в пользу укушенного бродячей собакой ребенка компенсацию морального вреда.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сам инцидент произошел в январе 2025 года в поселке Кропачево Ашинского района.
На улице бездомная собака набросилась на 13-летнего мальчика. Животное вцепилось подростку в лицо.
Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с администрации Ашинского района 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ашинский городской суд удовлетворил иск полностью.
За исполнением судебного решения установлен контроль.
Челябинск
