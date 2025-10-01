Власти Ашинского района обязали выплатить 50 тысяч рублей подростку, покусанному собакой

В Челябинской области суд взыскал в пользу укушенного бродячей собакой ребенка компенсацию морального вреда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сам инцидент произошел в январе 2025 года в поселке Кропачево Ашинского района.

На улице бездомная собака набросилась на 13-летнего мальчика. Животное вцепилось подростку в лицо.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с администрации Ашинского района 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ашинский городской суд удовлетворил иск полностью.

За исполнением судебного решения установлен контроль.

Челябинск

