Евгений Кузнецов подписал контракт с магнитогорским «Металлургом»

Остававшийся с апреля без контракта Евгений Кузнецов стал игроком лидера Восточной конференции КХЛ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Металлург» (Магнитогорск), соглашение с нападающим Евгением Кузнецовым рассчитано на один год – до конца сезона 2025-26.

33-летний Евгений Кузнецов – воспитанник хоккейной школы «Трактор». Начал профессиональную карьеру в 2009 году. Завоевал в составе «черно-белых» серебряные медали сезона 2012-2013 годов, Кубок континента и бронзовые медали в сезоне 2011-2012 годов. В 2014 году расторг контракт с «Трактором» и перешел в клуб «Вашингтон Кэпиталз». В 2017 году он подписал второе соглашение на восемь лет стоимостью 62,4 миллиона долларов.

Пик карьеры Евгения Кузнецова в НХЛ пришелся на сезон 2017-2018 годов, когда его клуб завоевал Кубок Стэнли. После этого результаты форварда стали ухудшаться. В 2018 году появились слухи о проблемах хоккеиста с наркотиками. В 2019 году во время чемпионата мира по хоккею у него в крови обнаружили кокаин. Тогда он впервые стал участником программы помощи игрокам НХЛ.

В феврале 2024 года хоккеиста отстранили от игр в НХЛ, объявив о том, что он вновь стал участником программы помощи. В начале марта НХЛ разрешила хоккеисту возобновить тренировки в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз», заявив, что спортсмен перешел на этап последующего лечения в рамках программы помощи игрокам. В тот же день руководство команды выставило Кузнецова на драфт отказов.

Поначалу ни один из клубов НХЛ не решился взять Кузнецова в свой состав. В результате хоккеиста передали в аренду «Херши Беарз» – фарм-клубу «Вашингтон Кэпиталз», играющему в Американской хоккейной лиге. Однако через неделю «Кэпиталз» обменял Евгения Кузнецова в клуб «Каролина Харрикейнз».

За новую команду южноуралец успел провести несколько матчей в плей-офф Кубка Стэнли. А в середине июля уже «Харрикейнз» выставил Кузнецова на драфт отказов.

В конце июля 2024 года стало известно о переходе хоккеиста в питерский СКА. Клуб подписал с ним контракт на четыре года. Но уже первый сезон для воспитанника челябинского «Трактора» не задался. По его ходу Евгений Кузнецов получил несколько травм. И в итоге пропустил почти половину регулярного чемпионата: на лед форвард выходил в 39 из 68 матчей.

В результате Кузнецов набрал всего 37 (12+25) очков. В шести играх плей-офф он набрал 3 (1+2) очка.

В апреле текущего года в СКА объявили о расторжении контракта с форвардом по обоюдному согласию. С этого времени Кузнецов имел статус свободного агента.

«Да, прошлый сезон у Евгения получился скомканным, – отметил спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков. – Но мы уже не раз общались и видим в нем запредельный настрой и желание доказать всем и себе самому, что он – игрок большого уровня и больших задач».

Дату дебюта хоккеиста за магнитогорский клуб в «Магнитке» определят после оценки его функционального состояния.

