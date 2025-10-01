Без молодежи, культуры и этики. В заксобрании Челябинской области сократят число комитетов

Южноуральским парламентариям предложили срезать число комитетов на треть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , число комитетов Законодательного собрания Челябинской области предлагается сократить с десяти до семи. Именно такое количество содержится в новой редакции положения о комитетах, которое будет вынесено на рассмотрение на первом заседании областного парламента, намеченном на завтра, 2 октября.

Согласно документу, в законодательном собрании Южного Урала восьмого созыва не будет комитетов по экологии и природопользованию, молодежной политике, культуре и спорту, а также комитета по регламенту, депутатской этике и информационной политике.

Вопросы охраны окружающей среды и природопользования будут отнесены к ведению комитета по аграрной политике. В связи с этим называться он будет «комитет по аграрной политике и природопользованию». Впрочем, следует отметить, что и ранее «экологи» и «аграрии» были довольно тесно связаны, а их заседания зачастую проходили совместно. К тому же возглавлявший комитет экологии и природопользования Михаил Махов из партии «Зеленая альтернатива» в новый состав законодательного собрания не попал.

Курировать молодежь, культуру и спорт (председатель в предыдущем созыве – единоросс Михаил Видгоф) авторы законопроекта предлагают комитету по социальной политике.

Вопросы регламента и депутатской этики (председатель комитета в седьмом созыве – эсер Василий Швецов), вероятно, отнесут к ведению комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. Во всяком случае, именно будет заниматься проблемами статуса депутата. Хотя следует отметить, что в главе документа, посвященной распределению сфер ведения комитетов, термина «депутатская этика» нет вообще.

Интересно, что в пояснительной записке к проекту постановления об утверждении Положения о комитетах Законодательного собрания Челябинской области никаких обоснований для нововведений не приводится. Говорится лишь, что утверждается документ, распределяющий вопросы ведения комитетов, постановлением парламента, и реализация постановления «не потребует дополнительных финансовых, материальных и иных расходов областного бюджета».

Челябинск, Виктор Елисеев

