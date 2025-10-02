2 октября ожидаются следующие события – Челябинск

02.10.2025, четверг

10:00 Челябинск – Первое заседание Законодательного собрания Челябинской области восьмого созыва с участием губернатора Алексея Текслера (ЗСЧО, ул. Кирова, 114)

10:00 Челябинск – Открытие выставки художников Людмилы Романовой и Екатерины Колесниковой «Суздаль. Новое тысячелетие» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

10:00 Челябинск – Обучение спортивному бриджу совместно с Федерацией спортивного бриджа (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

10:15 Челябинск – «Гостиная психолога»: групповое занятие (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30 Челябинск – Час информации «Окружающий мир и твоя безопасность» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

12:00 Челябинск – Премьера интерактивного спектакля для школьников «Виртуальные охотники, или Как не запутаться в Сети» (инновационный лицей «Созвездие», ул. Академика Сахарова, 17, актовый зал)

13:00 Челябинск – Литературная гостиная «А в сердце молодость поет» (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

14:00 Челябинск – Тренинг «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Мастер-класс по ремонту книг «Ремонт книги своими руками» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал редких книг)

15:00 Челябинск – Правовые консультации по работе с СПС «Гарант», «Консультант Плюс», «Законодательство России» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

16:00 Челябинск – День памяти «Пел не голосом, а кровью сердца» к 130-летию поэта Сергея Есенина (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Осенние листья» в технике рисования гуашью (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню учителя (детская школа искусств №7, ул. Кирова, 139а)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Концерт, посвященный Международному Дню пожилых людей «Праздник мудрости и уважения» (детская школа искусств №12, ул. Красного Урала, 23)

18:00 Челябинск – Лекция о поэзии, созданной с помощью искусственного интелекта(Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, фиджитал-центр, отдел электронных ресурсов)

