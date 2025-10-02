российское информационное агентство 18+

Четверг, 2 октября 2025, 09:17 мск

Новости Челябинск

Кто бы сомневался: новый состав заксобрания Челябинской области выбрал спикера

Пост председателя южноуральского парламента сохранил Олег Гербер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый состав Законодательного собрания Челябинской области ожидаемо возглавил Олег Гербер. Такое решение парламентарии приняли сегодня, 2 октября, в ходе своего первого заседания.

Кандидатуру Олега Гербера внесла фракция партии «Единая Россия», занимающая 48 (80%) мест в региональном заксобрании.

Напомним, Гербер приехал в Челябинскую область в 2019 году по приглашению губернатора Алексея Текслера. На выборах в региональный парламент в сентябре 2020 года он пытался пройти по партийному списку, возглавив региональную группу в Коркинском районе. Но там «Единая Россия» набрала менее 40% голосов, что не позволило Герберу получить мандат.

Тем не менее, без депутатского кресла он не остался: уже в октябре 2020 года главный врач областной клинической больницы Дмитрий Альтман передал ему свой мандат. А еще через год – в декабре 2021 года, когда кресло председателя ЗСЧО занял Александр Лазарев, Гербер стал вице-спикером.

Впрочем, Лазарев на продержался в кресле главы парламента и двух лет. В середине июня 2023 года он ушел в отставку, открыв путь к председательству Олегу Герберу.

Правда, тот столкнулся с некоторыми сложностями. Поначалу депутаты не смогли договориться, кто же заменит спикера. В итоге исполнение обязанностей возложили сразу на двух заместителей председателя заксобрания – Олега Гербера и Павла Киселева. Для этого даже пришлось внести изменения в регламент работы представительного органа, так как ранее исполнять обязанности руководителя мог только один парламентарий.

Лишь через месяц, 18 июля, Гербер стал единственным претендентом на пост спикера ЗСЧО от «Единой России». 1 августа 2023 года он возглавил седьмой созыв регионального парламента.

Сегодня, 2 октября, Олег Гербер стал спикером нового состава законодательного собрания.

Также парламентарии избрали своего представителя в Совете Федерации. Этот мандат сохранил за собой единоросс Олег Цепкин.

Челябинск, Виктор Елисеев

