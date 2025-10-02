Кто бы сомневался: новый состав заксобрания Челябинской области выбрал спикера

Пост председателя южноуральского парламента сохранил Олег Гербер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , новый состав Законодательного собрания Челябинской области ожидаемо возглавил Олег Гербер. Такое решение парламентарии приняли сегодня, 2 октября, в ходе своего первого заседания.

Кандидатуру Олега Гербера внесла фракция партии «Единая Россия», занимающая 48 (80%) мест в региональном заксобрании.

Напомним, Гербер приехал в Челябинскую область в 2019 году по приглашению губернатора Алексея Текслера. На выборах в региональный парламент в сентябре 2020 года он пытался пройти по партийному списку, возглавив региональную группу в Коркинском районе. Но там «Единая Россия» набрала менее 40% голосов, что не позволило Герберу получить мандат.

Тем не менее, без депутатского кресла он не остался: уже в октябре 2020 года главный врач областной клинической больницы Дмитрий Альтман передал ему свой мандат. А еще через год – в декабре 2021 года, когда кресло председателя ЗСЧО занял Александр Лазарев, Гербер стал вице-спикером.

Впрочем, Лазарев на продержался в кресле главы парламента и двух лет. В середине июня 2023 года он ушел в отставку, открыв путь к председательству Олегу Герберу.

Правда, тот столкнулся с некоторыми сложностями. Поначалу депутаты не смогли договориться, кто же заменит спикера. В итоге исполнение обязанностей возложили сразу на двух заместителей председателя заксобрания – Олега Гербера и Павла Киселева. Для этого даже пришлось внести изменения в регламент работы представительного органа, так как ранее исполнять обязанности руководителя мог только один парламентарий.

Лишь через месяц, 18 июля, Гербер стал единственным претендентом на пост спикера ЗСЧО от «Единой России». 1 августа 2023 года он возглавил седьмой созыв регионального парламента.

Сегодня, 2 октября, Олег Гербер стал спикером нового состава законодательного собрания.

Также парламентарии избрали своего представителя в Совете Федерации. Этот мандат сохранил за собой единоросс Олег Цепкин.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube