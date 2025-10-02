В Челябинске вспыхнул мебельный цех. Пламя охватило тысячу квадратных метров

Пожарные борются с серьезным возгоранием в Тракторозаводском район Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в Челябинске пытаются потушить сильный пожар, вспыхнувший в поселке Переездный (Тракторозаводский район).

Возгорание произошло в производственном помещении, расположенном на 4-м линейном переулке. Здесь расположено предприятие, занятое производством мягкой мебели.

По информации МЧС, площадь пожара на данный момент составляет 1 тысячу квадратных метров. В его тушении задействованы 15 пожарных машин и более 70 огнеборцев.

По словам очевидцев, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Челябинск, Виктор Елисеев

