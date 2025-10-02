В Заксобрании Челябинской области определились с руководящими органами

В южноуральском парламенте избрали вице-спикеров и председателей комитетов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня, 2 октября, большинство заместителей председателя регионального парламента будут принадлежать к фракции единороссов.

Пост первого вице-спикера сохранил за собой Денис Моисеев. Заместителями председателя Законодательного собрания избраны Анатолий Еремин, Евгений Илле, Павел Киселев, Павел Шиляев, Андрей Шмидт. Два кресла вице-спикеров отдали оппозиции: представителю ЛДПР Виталию Пашину и справедливороссу Василию Швецову.

Также депутаты избрали председателей семи сохранившихся комитетов.

Руководство комитетом по бюджету и налогам сохранил за собой спикер ЗСЧО Олег Гербер. Комитетом по аграрной политике (который теперь будет заниматься также вопросами экологии и природопользования) продолжит руководить представитель Магнитогорска Вячеслав Евстигнеев. В комитете по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению председателем остался один из старейших парламентариев Анатолий Брагин.

Комитет по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству возглавил пиарщик по образованию, больше 10 лет проработавший в партийных структурах «Единой России» и ставший в прошлом году руководителем РИК регионального отделения партии Виталий Маслов.

Комитет по экономической политике и предпринимательству достался еще одному новичку – Максиму Гулину. Согласно официальной биографии парламентария, его трудовая деятельность напрямую с экономикой связана не была. Он был директором Школы новой политики благотворительного фонда поддержки образовательных программ, успел побывать депутатом Государственной Думы и советником по региональному взаимодействию «Движения первых». После чего вернулся в благотворительный фонд, на сей раз заместителем генерального директора. С предпринимательством же его связывает, прежде всего, членство в партии «Новые люди», созданной собственником компании «Фаберлик» Алексеем Нечаевым.

Комитет по промышленной политике возглавил профессиональный депутат Владимир Перезолов – последние 15 лет именно членство в региональном заксобрании было основной работой парламентария. Сохранил он этот статус и в новом созыве.

Наконец, председателем комитета по социальной политике стала Наталья Лощинина. Ее карьерный взлет начался в 2015 году, когда она возглавила Совет депутатов Коркинского района, в который была избрана от партии «Справедливая Россия». Правда, почти сразу после этого Лощинина заявила, что приостанавливает свое членство в партии. В 2018 году она стала главой Коркинского района, а через месяц после этого получила билет партии «Единая Россия». Сохранила чиновница кресло руководителя муниципалитета и после преобразования района в муниципальный округ. Но в 2024 году вынуждена была подать в отставку после массовых беспорядков, вспыхнувших в ответ на убийство женщины-таксиста в «цыганском» квартале.

Челябинск, Виктор Елисеев

