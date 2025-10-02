В воскресенье в Челябинске пройдет крестный ход. Движение по трем улицам на северо-западе закроют

В воскресенье от Золотой горы до кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске пройдет крестный ход.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в воскресенье, 12 октября, Русская Православная Церковь празднует Собор святых Челябинской митрополии.

Торжество утвердили в 2020 году. Тогда в Собор включили имена пяти священнослужителей и одной мирянки, пострадавших во времена гонений на верующих со стороны советской власти. Среди них митрополит Крутицкий и Коломенский Петр (Полянский), возглавивший управление Русской православной церковью после смерти патриарха Тихона в 1925 году. В 1936 году власти объявили о его смерти. А он в то время находился в Верхнеуральском политизоляторе. 10 октября 1937 года его расстреляли, по разных версиям, в тюрьме НКВД Магнитогорска или недалеко от города, на одной из железнодорожных станций.

Также в Собор челябинских святых вошли священники Александр Миропольский, Петр Беляев и Петр Смородинцев (расстреляны красногвардейцами в Каслях в июне 1918 года), Павел Соколов (в 1900-1911 годах служил в Нязепетровске, в сентябре 1918 года расстрелян после жестоких пыток в Кунгуре), а также Параскева Кочнева (прихожанка храма Александра Невского в Челябинске, в 1938 году за активную церковную позицию получила 10 лет лагерей, в апреле 1939 года была раздавлена во время работы в Буреинском железнодорожном лагере, умерла от ран в лазарете).

В 2023 году в собор включили также священномученика Василия Носова. С 1919 года он был священником в храмах Миасса. В 1920-е годы подвергался гонениям за неприятие обновленчества. В 1930 году получил восемь лет лагерей по обвинению в антисоветской агитации. В 1937 году его вновь обвинили в антисоветской агитации и участии в контрреволюционной организации. Своей вины иерей так и не признал. 4 октября того же года вместе с другими священнослужителями он был расстрелян в Челябинске. Погребен, вероятно, в старых шахтах в районе Золотой горы.

Именно у мемориального комплекса «Золотая гора» и начнется празднование Собора челябинских святых. Утром 12 октября здесь состоится заупокойное богослужение.

Стоянка транспорта будет организована возле ледовой арены «Трактор». Сбор участников с 7:30 до 8:15. От арены «Трактор» до «Золотой горы» отправятся бесплатные автобусы.

Лития на «Золотой горе» начнется в 8:30. После нее крестным ходом челябинцы пойдут в сторону кафедрального собора Рождества Христова по маршруту: «Золотая гора» – улица 250-летия Челябинска – улица Академика Макеева – проспект Героя России Евгения Родионова – собор Рождества Христова.

На время движения колонн проезжую часть закроют для транспорта.

В 9:30 начнется богослужение в нижнем храме кафедрального собора. Торжественную Литургию возглавят митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и архиереи Русской Православной Церкви.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube