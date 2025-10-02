На крупном пожаре в Челябинске ликвидировали открытое горение

Площадь возгорания в мебельном цехе в Челябинске выросла до 1200 квадратных метров.
Как уже сообщал «Новый День», пожар вспыхнул на производственной площадке в поселке Переездный в Тракторозаводском районе Челябинска.
Огонь охватил тысячу квадратных метров мебельного цеха, расположенного на 4-ом Линейном переулке.
Позднее площадь возгорания увеличилась до 1200 квадратных метров. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, огонь распространился на мебельный цех с административными помещениями, а также два металлических ангара.
Пострадавших нет, самостоятельно из здания эвакуировались 3 человека.
На данный момент открытое горение ликвидировано.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»