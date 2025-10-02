На крупном пожаре в Челябинске ликвидировали открытое горение

Площадь возгорания в мебельном цехе в Челябинске выросла до 1200 квадратных метров.

Как уже сообщал «Новый День» , пожар вспыхнул на производственной площадке в поселке Переездный в Тракторозаводском районе Челябинска.

Огонь охватил тысячу квадратных метров мебельного цеха, расположенного на 4-ом Линейном переулке.

Позднее площадь возгорания увеличилась до 1200 квадратных метров. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, огонь распространился на мебельный цех с административными помещениями, а также два металлических ангара.

Пострадавших нет, самостоятельно из здания эвакуировались 3 человека.

На данный момент открытое горение ликвидировано.

Челябинск, Виктор Елисеев

