В Магнитогорске начальник ЖЭУ ответит в суде за падение жильца с неисправной лестницы

В Челябинской области работника управляющей организации будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 37-летней начальника жилищно-эксплуатационного участка одной из управляющих компаний Магнитогорска.

По версии следствия, женщина ответственна за ЧП, произошедшее зимой прошлого года в доме №33/1.

В подъезде здания была повреждена лестница: часть лестничного марша разрушили при возведении самовольной постройки. Работы по восстановлению лестницы начальник ЖЭУ не организовала.

В результате 22 декабря 2024 года 38-летний житель дома, спускаясь по ступеням, ведущим в цокольный этаж, упал и разбил голову.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

