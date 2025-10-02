Во время пожара в мебельном цехе в Челябинске погиб человек

Тело погибшего горожанина обнаружили на месте крупного возгорания в Челябинске.

Как уже сообщал «Новый День» , пожар произошел сегодня, 2 октября, на производственной площадке в поселке Переездный в Тракторозаводском районе Челябинска.

Огонь охватил 1200 квадратных метров мебельного цеха, расположенного на 4-ом Линейном переулке. Пламя распространилось на мебельный цех, административные помещения и два металлических ангара. На данный момент открытое горение ликвидировано.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, здание самостоятельно покинули 3 человека.

Однако при разборе конструкций сгоревшего цеха пожарные обнаружили тело погибшего мужчины.

На месте работает следственно-оперативная группа.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube