Во время пожара в мебельном цехе в Челябинске погиб человек

Тело погибшего горожанина обнаружили на месте крупного возгорания в Челябинске.
Как уже сообщал «Новый День», пожар произошел сегодня, 2 октября, на производственной площадке в поселке Переездный в Тракторозаводском районе Челябинска.
Огонь охватил 1200 квадратных метров мебельного цеха, расположенного на 4-ом Линейном переулке. Пламя распространилось на мебельный цех, административные помещения и два металлических ангара. На данный момент открытое горение ликвидировано.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, здание самостоятельно покинули 3 человека.
Однако при разборе конструкций сгоревшего цеха пожарные обнаружили тело погибшего мужчины.
На месте работает следственно-оперативная группа.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»