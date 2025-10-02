Двое южноуральцев возвращаются из украинского плена

В ходе очередного раунда обмена военнопленными между Россией и Украиной на Родину вернулись двое военнослужащих из Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , из плена возвращаются 41-летний военный-контрактник из Уйского района и 40-летний мобилизованный, житель Челябинска. Об этом сообщила в своем телеграм-канале уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Житель Уйского района попал в плен в 2024 году. Об этом сотрудникам аппарата регионального омбудсмена рассказала сестра южноуральца. Сначала бойца признали пропавшим без вести, но позже ему удалось связаться с родными по видеосвязи, сообщив, что жив и находится в плену.

Второй, челябинец в 2023 году ушел на боевое задание и перестал выходить на связь. Через несколько месяцев супруга узнала мужа на видео, размещенном в сети.

Теперь южноуральцы вернутся из плена в Россию.

Ранее Министерство обороны России сообщило об очередном раунде обмена военнопленными. «В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ», – уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, на Родину вернутся двадцать гражданских лиц.

Челябинск, Виктор Елисеев

