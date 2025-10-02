В Челябинске объявили торги на разработку проекта реконструкции здания цирка

На разработку проекта реконструкции челябинского цирка готовы потратить 73 миллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Росгосцирк объявил о проведении электронного аукциона на проведение инженерных изысканий и разработку документации по реконструкции здания цирка в Челябинске. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта – без малого 73 миллиона рублей. Прием заявок продлится до 17 октября текущего года.

Компании-победителю необходимо будет актуализировать условия подключения здания, расположенного на улице Кирова, к инженерным системам, провести геодезические изыскания, предложить архитектурно-художественные решения, а также не забыть о последующем благоустройстве площадки.

Хотя заказчиком работ будет Росгосцирк, нагрузка по их финансированию ляжет на региональный бюджет.

Напомним, цирк закрыли в мае 2019 года. Тогда обещали, что на полтора года. За это время обещали заменить систему отопления, электро- и водоснабжения, обновить зрительный зал и фойе, установить современное звуковое и световое оборудование, смонтировать новую систему вентиляции и кондиционирования, отремонтировать фасад здания и кровлю, благоустроить прилегающую территорию.

Кроме того, собирались снести старое здание цирковой гостиницы и построить новое, соединив его с цирком теплым переходом.

На реконструкцию выделили 600 миллионов рублей, завершить ее должны были к концу 2020 года. Но потом началась пандемия, затем изменились требования к подобным учреждениям, и процесс застопорился. Летом 2023 года появились сообщения, что цирк откроют не ранее конца 2025 года. Но дальше дело не пошло.

Наконец, в апреле текущего года в правительстве Челябинской области сообщили, что реконструкция может возобновиться после обновления проектно-сметной документации. И заявили, что готовы выделить деньги на корректировку проекта из областного бюджета.

Челябинск

