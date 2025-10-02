«Трактор» потерпел второе подряд поражение на выезде

Челябинский «Трактор» на выезде уступил «Динамо» из Москвы по итогам серии буллитов – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , первый период в атаках хозяев.

«Динамовцы» контролировали площадку, часто атаковали. В итоге на 22 броска москвичей гости ответили лишь 8-ю. Но на перерыв команды отправились, так и не открыв счет.

Во второй двадцатиминутке челябинцы активизировались, и по числу бросков практически догнали хозяев (38:37 в пользу «Динамо»). Но шайбу из ворот доставали лишь однажды. И сделать это пришлось на 33-й минуте встречи Сергею Мыльникову – 1:0, москвичи открывают счет.

А в начале третьего игрового отрезка южноуральцев снова подвела игра в меньшинстве. На 43-й минуте матча Макс Комтуа по центру зашел в зону «Трактора», сделал пас вперед, и Максим Джиошвили с неудобной руки отправил шайбу в дальнюю девятку – 2:0.

На 51-й минуте встречи Владимир Жарков, казалось, распечатал ворота «бело-голубых». Но судьи шайбу не засчитали.

На 59-й минуте Сергей Мыльников покинул створ ворот, и челябинцы вшестером бросились на штурм. Александр Кадейкин, развернувшись в углу площадки, отправил шайбу в центр зоны, Джош Ливо перевел ее дальше, и Логан Дэй, выкатившись на ворота, бросил под ловушку голкипера хозяев – 1:2.

Вратарь челябинцев вернулся на площадку, но 18 секунд спустя вновь убежал на скамью запасных. И «черно-белые» быстро разыграли численное преимущество – Михаил Григоренко с подачи Джоша Ливо за 27 секунд до сирены сравнял счет – 2:2, челябинцам удалось перевести игру в овертайм.

И начался он удалением в составе «Динамо». На исходе 61-й минуты встречи остались москвичи в меньшинстве. На 62-й минуте тайм-аут берет наставник челябинцев Бенуа Гру. После него пытаются гости пробить вратаря, но тот завладевает шайбой. И тайм-аут берут уже хозяева. Выдержали москвичи игру в меньшинстве, успели создать опасный момент у ворот уральцев. Но в итоге победителя пришлось определять с помощью буллитов.

В серии буллитов точнее оказались хозяева. Итог – 2:3, второе подряд поражение «Трактора» на выезде.

Челябинск, Виктор Елисеев

