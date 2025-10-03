3 октября ожидаются следующие события – Челябинск

03.10.2025, пятница

10:00 Челябинск – Встречу с представителем Уполномоченного по правам человека в Челябинской области Натальей Ситниковой для получения бесплатной юридической помощи по нотариальным вопросам (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации) (по записи)

13:00 Челябинск – Краеведческая лекция в преддверии Дня героев Танкограда: победная схватка с врагом во время Пражской операции 9 мая 1945 года экипажа танка Т-34 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады Уральского Добровольческого танкового корпуса под командованием гвардии лейтенанта Ивана Гончаренко (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

14:00 Челябинск – Открытие фотовыставки, посвященной истории нагайбаков региона (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

14:00 Челябинск – Театрализованный концерт, посвященный Дню учителя и Дню работника СПО (Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского, ул. Горького, 54, актовый зал)

14:00 Челябинск – Бесплатная юридическая помощь по общеправовым вопросам (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации)

15:00 Челябинск – Час поэзии «Выткана есенинским стихом» к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

17:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню учителя (детская школа искусств №7, ул. Кирова, 139а)

17:00 Челябинск – Серия киносеминаров «Человек в контексте современности»: первая встреча (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

