Южноуралец два месяца ездил в другой город, чтобы переводить мошенникам свои деньги

За два месяца пожилой житель Варны перевел на «безопасный счет» более 1,8 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на удочку аферистов попался 60-летний житель Варненского района.

В полиции мужчина рассказал, что началось все со звонка от якобы представителя оператора сотовой связи. Звонивший предложил южноуральцу пройти регистрацию номера.

Некоторое время спустя с варненцем связался лжесиловик и сообщил, что до этого мужчина общался с мошенниками. Преступники уже пытались снять деньги с его банковского счета, заявил собеседник. Но спасти средства еще можно. Нужно лишь поменять номер счета и поместить сбережения на «безопасный счет».

Почти два месяца мужчина следовал инструкциям неизвестных. Купил новый телефон, ездил в другой город, снимал деньги в банках и через банкомат переводил на указанный мошенниками счет. Всего аферистам ушло более 1,8 миллиона рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Мошенники могут представляться кем угодно – сотрудниками правоохранительных органов, операторами связи, пенсионного фонда, брокерами или волонтерами. Они могут предлагать услуги, предупреждать о якобы незаконных операциях со счетами и даже просить помощи в поимке преступников. Самое главное – ни в коем случае не сообщайте никому пароли из смс-сообщений и не переводите деньги по просьбе звонящих», – в очередной раз предупреждают в полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

