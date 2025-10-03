Южноуральца поймали на экзамене в ГАИ с электронной «шпаргалкой»

Житель Челябинской области попался по попытке повторить схему, проваленную героем советской кинокомедии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, во время приема у кандидата в водители теоретического экзамена на знание правил дорожного движения сотрудники МРЭО обнаружили у мужчины устройство, предназначенное для скрытой передачи информации.

Находчивый, но наивный кандидат, возможно, вдохновлялся подвигом знаменитого «Дуба» – героя комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Но напрочь позабыл, что и киноперсонажу предпринятая им блестящая попытка сдать экзамен не удалась. Южноуральца задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«В сети Интернет распространяются предложения о помощи в получении водительских удостоверений и сдаче экзаменов в Госавтоинспекции, – отметили в ГАИ. – Некоторые граждане откликаются на подобные объявления в надежде получить водительские права без дополнительных усилий. Однако, поддавшись на эти призывы, они не только лишаются денег, но и не получают желаемого».

Однако и это еще не все, напомнили в полиции. Подобные действия вполне могут закончиться уголовным преследованием. Так что в ГАИ советуют южноуральцам только на свои знания и умения.

Ведь, в конце концов, от того, насколько хорошо будущий водитель изучил правила дорожного движения и научился ориентироваться в разных ситуациях на дороге, будут зависеть не только его безопасность, но и жизни других людей.

Челябинск

