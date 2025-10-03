Уральские металлурги активно участвуют в федеральной программе «Профессионалитет»

ММК продолжает поддерживать Многопрофильный и Политехнический колледжи в Магнитогорске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 2 октября, в День среднего профессионального образования, в Многопрофильном колледже МГТУ имени Носова были открыты новые лаборатории: лаборатория «Техническая эксплуатация оборудования и систем тепло- и топливоснабжения» и мастерская «Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения» для обучения и проведения демонстрационных экзаменов.

Обе они были отремонтированы и подготовлены к открытию на средства ММК.

Еще одно учреждение среднего профессионального образования – Политехнический колледж – уже в ближайшее время получит шесть учебно-лабораторных комплексов по изучению технологий металлургического производства и обработки металлов давлением. Средства на их покупку также предоставили уральские металлурги

Взял на себя ММК и финансирование ремонта студенческого общежития Политехнического колледжа на 360 мест. В здании заменили кровлю, системы водоснабжения, канализации, сигнализации. Также здесь выполнили текущий ремонт жилых комнат, санузлов, коридоров, в том числе заменили двери.

ММК давно является активным участником федеральной программы «Профессионалитет». Так, в прошлом году металлурги помогли Многопрофильному колледжу лицензировать новую образовательную программу СПО «Теплотехника и теплооборудование» – ее выпускники будут востребованы в Группе ПАО «ММК». В 2024-2025 учебном году в учебном заведении создали три коммерческих группы общей численностью 75 человек для подготовки металлургов, прокатчиков и теплотехников.

Одним из ключевых партнеров федеральной программы «Профессионалитет» для Многопрофильного колледжа (кластер «Металлургия») и Политехнического колледжа (кластер «Машиностроение») ММК является с 2022 года, инвестируя в развитие кластеров этих образовательных организаций.

В 2024 году ПАО «ММК» вступил в данную программу официально.

