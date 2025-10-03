Десятилетняя школьница оформила на мать кредит на четверть миллиона рублей и отдала деньги аферистам

В Златоусте 10-летняя девочка оформила онлайн-кредит на свою мать и перевела деньги мошенникам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, о произошедшем полицейским Златоуста рассказала 35-летняя местная жительница.

Пропажу крупной суммы женщина обнаружила утром. Оказалось, что у ее 10-летней дочери был доступ к телефону матери: она играла в игры в приложении, установленном на гаджете. В одной из игр школьнице потребовались робуксы – игровые средства платежа, которые можно приобрести за реальные деньги.

Но в чате девочке рассказали, что игровую валюту можно получить бесплатно. Нужно лишь четко выполнять советы «блогера» из зарубежного мессенджера.

Ребенок согласился. Следуя рекомендациям анонимного «помощника», школьница заходила в приложение банка-онлайн, вводила различные цифры, отправляла в чат фотоотчет. И, сама того не понимая, оформила на мать кредит на 235 тысяч рублей.

Проснувшись на утро, женщина обнаружила в своем онлайн-кабинете оформленную на ее имя виртуальную кредитную карту, с которой уже было списано больше 95 тысяч рублей. При этом все сообщения о финансовых операциях, поступавшие на телефон уралочки, оказывались в «корзине», а переписка ее дочери с неизвестными пропала.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

