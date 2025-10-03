В Челябинске задержали бывшего руководителя МУП ПОВВ

Экс-гендиректору челябинского водоканала и его подельникам предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве стали директор ООО «Проекты и Решения», бывший исполняющий обязанности генерального директора МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» города Челябинска и еще несколько человек.

По версии следствия, во второй половине 2024 года коммунальщики рассказали руководителю ООО «Проекты и Решения», что могут помочь ему завести знакомства среди высокопоставленных чиновников мэрии Челябинска, которые будут полезны для получения муниципальных контрактов. Правда, за покровительство властей придется платить, отметили они. И выразили готовность стать посредниками в этом процессе.

Бизнесмен упрямится не стал и передал своим «покровителям» не меньше 2 миллионов рублей. Впрочем, дальше посредников они не ушли, считают следователи.

Хотя после передачи денег между ООО «Проекты и Решения» и МУП ПОВВ, действительно, был заключен контракт на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах инженерной инфраструктуры города на сумму более 117 миллионов рублей.

Но фактически исполнять договор в полном объеме подельники не планировали, а применявшиеся ими при проведении работ материалы не имели необходимых сертификатов качества. В результате у муниципального предприятия похитили не меньше 41 миллиона рублей, полученных в качестве аванса по муниципальному контракту.

В настоящее время трем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение, в отношении и.о. генерального директора МУП ПОВВ суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в отношении других обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

