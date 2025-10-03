Педагог из Челябинска стал призером конкурса «Учитель года»

Учитель челябинской школы стал обладателем «Малого хрустального пеликана».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в Москве подвели итоги Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2025 года.

Среди призеров главного конкурса педагогов страны – учитель истории и обществознания челябинской школы №147 Глеб Фомин.

На торжественной церемонии челябинцу и еще пяти участникам из разных регионов России вручили «Малых хрустальных пеликанов».

«Большой хрустальный Пеликан» – приз, который вручают победителю конкурса – отправится в этом году в Белгород. «Учитель года России – 2025» Дмитрий Баланчуков преподает китайский и английский языки.

Челябинские педагоги не раз подтверждали свое мастерство на самом высшем уровне, напомнили в мэрии. Глеб Фомин стал шестым обладателем «Пеликана» – награды самого престижного учительского конкурса в стране.

