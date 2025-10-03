В Челябинске оштрафовали машрутчика, выгнавшего ребенка из автобуса

Водителя маршрутного такси в Челябинске наказали за незаконную высадку школьника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Тракторозаводского района потребовало у ООО «Автолига» устранить нарушения законодательства о пассажирских перевозках после жалобы матери школьника на незаконные действия перевозчика.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в июле 2025 года несколько молодых людей сели в маршрутный автобус №86 на остановке «Магазин Шатура». Когда один из подростков попытался оплатить проезд транспортной картой, ему это сделать не удалось. Тогда водитель остановился, не доехав до следующей остановки, и потребовал, чтобы юноша немедленно вышел. Испугавшись раздраженного маршрутчика, подросток поспешил покинуть салон.

Между тем, федеральное законодательство запрещает высаживать из транспорта несовершеннолетних, которым не исполнилось 16 лет.

Рассмотрев представление прокурора, на предприятии-перевозчике привлекли водителя к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлению прокурора суд оштрафовал маршрутчика за административное правонарушение на 5 тысяч рублей.

