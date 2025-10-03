российское информационное агентство 18+

Пятница, 3 октября 2025, 16:12 мск

Челябинские псевдоюристы, обманувшие клиентов на 15 миллионов рублей, предстанут перед судом

Участники липовых юридических контор из Челябинска предстанут перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 9 челябинцев обвиняются в мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путем.

По версии следствия, челябинцы орудовали под вывесками «Региональный центр «Диктум» и «Юридический центр «Вердикт права». Для контор арендовали офисные помещения. Клиентов завлекали рекламой бесплатных консультаций по правовым вопросам.

Приходивших на встречи южноуральцев уверяли в возможности разрешения возникавших у них проблем в их пользу: перерасчете размера пенсии, досрочном оформлении пенсии по старости, возвращении средств, списанных судебными приставами-исполнителями. За это с клиентов требовали немалые деньги.

Однако сама «помощь» ограничивалась лишь предоставлением шаблонных документов для обращения в различные инстанции.

С октября 2018 по ноябрь 2022 года липовые юристы сумели обмануть 346 жителей Челябинской области, которые отдали им в общей сложности около 15 миллионов рублей.

Часть похищенных средств двое из челябинцев успели легализовать, потратив на покупку дорогого автомобиля и проведение финансовых операций около 3 миллионов рублей.

В ходе следствия имущество обвиняемых на общую сумму свыше 13 миллионов рублей было арестовано.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

