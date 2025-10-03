Новый роман о Ведьмаке вернул челябинцам любовь к книгам

Новый роман серии «Ведьмак» вызвал ажиотаж среди челябинских читателей.

В конце сентября южноуральцы осадили сайты крупнейших книжных магазинов страны: всего за три дня трафик вырос на 30%. Аналитики «МегаФона» и розничной сети «Читай-город – Буквоед» объясняют это официальным стартом продаж книги Анджея Сапковского «Перекресток воронов» – нового романа о ведьмаке Геральте, выхода которого поклонники саги ждали 12 лет.

«Перекресток воронов» стал доступен покупателям 30 сентября, но оформить предзаказ можно было за полтора месяца до этого. В итоге магазины получили от россиян более 15 тысяч предзаказов. А в день старта продаж книга была куплена в объединенной розничной сети «Читай-город – Буквоед» свыше трех тысяч раз. По признанию продавцов, обычно 3-5 тысяч экземпляров книги-новинки расходятся за полгода.

По данным «МегаФона», на Южном Урале трафик на сайты книжных магазинов на фоне новостей о долгожданном релизе стал непрерывно расти за три дня до официального поступления книги в продажу и превысил средние значения сентября на 30%.

Что касается предзаказов, почти половина из них (46%) пришлась на жителей двух столиц (Москвы и Санкт-Петербурга), а также Московской и Ленинградской областей. Немало поклонников мэтра фэнтези нашлось в Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Воронеже, Ростове-на-Дону, Перми, Нижнем Новгороде и Самаре.

Чаще других сайты книжных посещали миллениалы (от 35 до 44 лет): на них приходится 41% пользователей. Далее следуют поколение Х и зумеры – по 20% соответственно. Бумеры (пользователи старше 60 лет) отнеслись к новинке более чем прохладно (интерес новый роман вызвал лишь у 7%).

Книга «Перекресток воронов» – первый с весны 2013 года роман из цикла Анджея Сапковского «Ведьмак» на русском языке. Вышедшая книга о знаменитом борце с чудовищами рассказывает о первых шагах главного героя в опасной профессии после обучения в «ведьмачьей школе».

Челябинск, Виктор Елисеев

