Южный Урал попал в число лидеров по числу аварий с велосипедистами и байкерами

Челябинская область оказалась среди лидеров антирейтинга по числу ДТП с участием двухколесного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , итоги двухколесной статистики ДТП за июнь-август 2025 года подвели аналитики исследовательского агентства «ПромРейтинг».

Так, за минувшее лето в России зарегистрировали 2 тысячи 331 аварию с пострадавшими велосипедистами. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года этот показатель снизился на 4,9%.

Первая четверка антилидеров не изменилась. Это Москва (211 ДТП), Санкт-Петербург (109), Нижегородская область (99) и Краснодарский край (93).

На пятое место поднялась Тюменская область (76 аварий и +2 строчки по сравнению с летом-2024).

Поднялся в рейтинге и Татарстан (66 ДТП), заняв шестое место в таблице.

На седьмую позицию антирейтинга ворвалась Челябинская область (62 аварии).

Самарская область, как и год назад, расположилась на восьмой строчке (60).

Единственное перемещение с положительным вектором аналитики отметили у Омской области (59 аварий): минус три строчки и девятое место.

Замыкает десятку антилидеров по числу ДТП с пострадавшими за лето 2025 года велосипедистами еще один новичок – Свердловская область (53 аварии).

Число ДТП из-за нарушения правил дорожного движения мотоциклистами в июне-августе текущего года по сравнению летом прошлого года выросло на 6,4% – до 2 тысяч 954 аварий.

Как и в предыдущей группе, первая четверка здесь за год не изменилась: Москва (138 аварий), Краснодарский край (131), Нижегородская (129) и Московская (95) области.

Замыкает пятерку Челябинская область (87 ДТП, + 2 строчки). Южноуральцев почти догнал Красноярский край (86 аварий, +4 места).

На седьмой позиции (по 77 ДТП) разместились сразу четыре региона: Забайкальский край (-2 пункта), Иркутская область (-1 пункт) и два новичка – Пермский край и Санкт-Петербург.

Восьмое место досталось еще одному новенькому – Алтайскому краю (72).

Замыкают десятку антирейтинга Приморский край (70 аварий, -2 позиции) и Кемеровская область – Кузбасс (64 ДТП, -1 строчка).

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube