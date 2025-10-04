4 – 6 октября ожидаются следующие события – Челябинск

04.10.2025, суббота

10:00 Челябинск – Литературный квиз «Умный вечер для взрослых книголюбов» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

10:30 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению декоративного панно в технике скрапбукинг с использованием природных материалов (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00, 13:00, 15:00, 16:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

12:00 Челябинск – Чемпионат Урала по гонкам на воде: финалы заездов на каноэ и байдарках (Гребная база Челябинска, ул. Лыжных Батальонов, 7; 200 метров от парковки на кольце Шершни)

13:00 Челябинск – Торжественное открытие Чемпионата Урала по гонкам на воде (Гребная база Челябинска, ул. Лыжных Батальонов, 7; 200 метров от парковки на кольце Шершни)

14:00 Челябинск – Чемпионат Урала по гонкам на воде: гонки на лодках «Дракон» (Гребная база Челябинска, ул. Лыжных Батальонов, 7; 200 метров от парковки на кольце Шершни)

14:00 Челябинск – Встреча в разговорном английском клубе Speak Freely (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

14:00 Челябинск – Проект «Лаборатории креативных профессий 3.0»: «История кино» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

14:00 Челябинск – Проект «Открытое интервью»: говорим о спектакле Челябинского «Miniтеатра» «Анна Каренина» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

14:00, 16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

14:00 Челябинск – Занятие «Космос нас ждет» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)

05.10.2025, воскресенье

10:15, 12:00 Челябинск – Курс итальянского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

10:30 Челябинск – Встреча «Нетворкинг» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Курсы татарского языка для взрослых (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

11:00 Челябинск – Мастер-класс «Лоскутное шитье» в клубе «Волшебная нить» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Видеокруиз «Эти забавные животные» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

14:00 Челябинск – Встреча клуба любителей отечественной песни «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

06.10.2025, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

14:00 Челябинск – Региональные координаторы федеральных проектов партии «Единая Россия» наградят победителей крупных партийных конкурсов: Всероссийском конкурсе школьных музеев, Диктанте Победы и других (бывшее автомобильное училище, Свердловский пр., 28б)

14:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит премии и благодарственные письма губернатора Челябинской области работникам образования (здание правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

16:00 Челябинск – День самоуправления, приуроченный к Международному дню врача: дети будут лечить врачей (детская поликлиника №8, ул.Молдавская, 11)

18:00 Челябинск – Краеведческая лекция «Малоизвестные страницы истории Танкограда», посвященная Дню героев Танкограда (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

