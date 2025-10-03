«Металлург» начал выездную серию победой

Магнитогорский «Металлург» в Москве уверенно обыграл ЦСКА – 3:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , с первых минут обе команды стали обмениваться обоюдными атаками. Но до ударов в створ ворот доходили редко.

В итоге первую сирену на перерыв табло встретило нулями.

Второй период начался удалениями. На 21-й минуте встречи на скамью штрафников отправился армеец Павел Карнаухов. 23 секунды спустя в бокс для штрафников едет магнитогорец Роман Канцеров.

А еще через минуту с небольшим Руслан Исхаков открыл счет – 1:0, «Магнитка» повела.

«Металлург» продолжил атаковать. Но на 27-й минуте матча исправился Павел Карнаухов. Армеец первым оказался у отскочившей от лицевого борта на пятачок шайбы и броском с неудобной руки отправил ее в ворота – 1:1.

Но затем последовала серия удалений в стане хозяев. На 28-й минуте встречи москвичи остались сначала вчетвером, затем втроем против пятерых гостей. На 29-й минуте уже магнитогорец отправился на скамью штрафников, но у «Магнитки» все равно сохранялось преимущество в одного игрока. На 33-й минуте последовало еще одно удаление у ЦСКА. Далее еще по одному – на 36-й и 40-й минутах. Но не удалось магнитогорцам воспользоваться большинством. И на второй перерыв команды отправились при равном счете.

Наконец, в третьей двадцатиминутке гостям удается реализовать большинство. На 41-й минуте Робин Пресс слева от синей линии скинул шайбу направо на Дмитрия Силантьева, форвард «Металлург» из-за круга для вбрасывания лупанул по воротам, и шайба, срикошетив от защитника хозяев, влетела в ворота – 2:1, магнитогорцы вновь выходят вперед.

За две с половиной минуты до конца третьего периода хозяева сняли вратаря в пользу шестого полевого игрока, и на 58-й минуте Никита Коротков отправил шайбу в пустые ворота – 3:1, уверенная победа южноуральцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

